Названа возможная причина смерти Олега Стриженова  

Легендарный советский актер Олег Стриженов скончался в одной из московских больниц 9 февраля. Ему было 95 лет.

По предварительным данным, актер последний месяц жизни провел в больнице. У Олега Александровича произошло нарушение мозгового кровообращения. Он перенес ишемический инсульт, пишет SHOT. Актера экстренно госпитализировали. Медики смогли стабилизировать состояние Стриженова, он находился под присмотром врачей.

При этом семья отрицала, что Олег Александрович в тяжелом состоянии. Его жена Лионелла Стриженова говорила, "страшных диагнозов" нет.

Семья пока не оглашала официальную причину смерти артиста. Также не называются дата и время проведения гражданской панихиды.

Народный артист СССР Олег Стриженов сыграл десятки ролей в кино. Зрители навсегда запомнят его Артура Бертона из "Овода", поручика Вадима Говоруха-Отрока из "Сорок первого", Германа из "Пиковой дамы".