Потери украинских войск за минувшие сутки в зоне специальной военной операции составили до 1105 человек. Такие цифры публикует в понедельник, 10 февраля, Министерство обороны России.

В сводке, представленной ведомством в официальном Telegram-канале, уточняется, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне группировки войск "Центр" за 24 часа составили до 525 военных, группировки "Запад" — до 190.

Наряду с этим ВСУ от действий группировок "Север" и "Днепр" потеряли за сутки до 105 военных, до 160 — в зоне ответственности группировки "Юг", до 15 — в зоне ответственности группировки "Восток".

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что наш священный долг — сделать все, чтобы цели специальной военной операции были реализованы полностью, чем и занимаются наши герои на фронтах СВО.

Постпред России при ООН Василий Небензя, оценивая перспективы заключения мирного соглашения с Украиной, предупреждал, что потенциальные договоренности должны быть подписаны законным руководством государства.