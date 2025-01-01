Россия объяснила отказ США от полетных программ F-35A и F-16 в Индии

Западные производители военной авиатехники не готовы к конкуренции с Россией. Об этом в понедельник, 10 февраля, рассказал российский посол в Индии Денис Алипов, комментируя отказ американских компаний от летных программ F-35A и F-16 на авиасалоне Aero India 2025.

Как пояснил дипломат, в США передумали показывать свои боевые самолеты в деле, узнав, что на выставке будет представлен российский многоцелевой истребитель Су-57.

Из этого Алипов сделал вывод о том, что "к честной борьбе с нами соперники не готовы", сообщает ТАСС.

В январе американский истребитель пятого поколения F-35 разбился на Аляске, до того американские военные сбили свой истребитель F/A-18, взлетевший с палубы авианосца USS Harry S в Красном море.

Отставной генерал-майор армии США Гордон Дэвис признавал, что американские истребители F-16, переданные Украине западными донорами, уступают российским боевым самолетам — в частности, в дальности действия и в защищенности.