Гороскоп на сегодня, 11 февраля, для всех знаков зодиака

Овны

Звезды продолжают ссориться, а вам тоже может захотеться устроить кое с кем разборки. День требует от вас терпения и аккуратности в решении рабочих вопросов.

Тельцы

Между вашим Ураном и Солнцем в Водолее громы и молнии, так что сохраняйте спокойствие и берегите себя. Избегайте общения с начальством или чиновниками.

Близнецы

На учебе или в дальних поездках вас ждут нестыковки или острые, конфликтные моменты. Также могут прийти новости, которые вас очень сильно впечатлят.

Раки

Влияние Урана сделает многие ситуации нестабильными, и ваши эмоции могут взять верх. Старайтесь сохранять спокойствие и не рисковать в важных вопросах.

Львы

Возможно, вам стоит отложить важные поездки или встречи. Сегодня важен ваш внутренний баланс – если получится, устройте свободный день и отдохните.

Девы

Придерживайтесь привычного темпа жизни. Постарайтесь не отступать от запланированного, избегайте внезапных изменений в расписании, особенно на эмоциях.

Весы

Неподходящий момент для покупок, процедур красоты или новой стрижки. Лучше сосредоточиться на текущих задачах – ваших и ваших детей.

Скорпионы

Сегодня будьте осторожны с техникой и электроприборами. Возможны небольшие поломки или сбои, которые могут нарушить ваш привычный ритм.

Стрельцы

Не стоит сегодня принимать важных решений в личных отношениях. Эмоции могут завести вас в дебри обид и претензий, и это может привести к недопониманиям.

Козероги

Деньги для вас – дело серьезное, а сегодня возможны колебания курсов и цен. Отложите важные финансовые решения и постарайтесь не совершать покупок.

Водолеи

Не расстраивайтесь, если что-то не пойдет по плану. Ваше Солнце в квадратуре с Ураном может создать нестабильность, но важно сохранять позитивный настрой.

Рыбы

Будьте аккуратны с подписанием важных документов. Сегодня не лучший день для юридических вопросов – есть риск недоразумений или ошибок из-за спешки.