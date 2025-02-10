Однополые пары в фигурном катании: мнение высказали Авербух и Валуев

Все началось с того, что на днях олимпийские чемпионки Габриэла Пападакис и Мэдисон Хаббелл выступили как женский дуэт в танцах на льду на шоу Art on Ice Gala в Цюрихе и теперь планируют участвовать еще в нескольких представлениях в Швейцарии.

Это обстоятельство породило большую дискуссию в обществе. В частности, Ирина Роднина и Наталья Бестемьянова поддержали идею соревнований однополых дуэтов в фигурном катании. А вот тренер Татьяна Тарасова заявила, что не понимает, зачем надо расширять программу соревнований.

Свое мнение высказал бывший знаменитый боксер, а ныне депутат Николай Валуев. Он заявил, что за классическое фигурное катание.

"Это не место демонстрации отклонений или гендерных экспериментов. Это, наоборот, разрушает мировой спорт", - заключил Валуев.

При этом он отметил, что наличие людей одного пола в команде на площадке в некоторых видах спорта никого не смущает. "Главное, чтобы спорт не становился пропагандой нетрадиционных взглядов и отношений или манипуляций в виде смены пола", - подчеркнул депутат в беседе со sport24.

А вот прославленный фигурист, продюсер, тренер, постановщик Илья Авербух высказал однозначное мнение. Он не видит в этом ничего предосудительного.