Пьяный водитель без прав сбил 4-летнюю девочку на тюбинге

В бурятском селе Ошурково четырехлетняя девочка попала под колеса УАЗа. Ребенок скатывался с горки на тюбинге и попал на проезжую часть.

Как сообщили в МВД республики, девочка каталась с горки под присмотром дедушки. Снежный уклон был вблизи дороги. В какой-то момент тюбинг занесло, и ребенок оказался прямо перед машиной.

Водитель не успел оперативно затормозить. Девочку доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

При этом установлено, что водитель УАЗа не имеет водительского удостоверения. По данным МВД, в момент наезда на девочку он находился в состоянии алкогольного опьянения.