Латвия допустила закрытие границы с Россией за несколько часов

Гражданам Латвии лучше избегать поездок в Россию и Белоруссию, поскольку граница с этими государствами может быть оперативно закрыта в случае обострения ситуации. Такое заявление сделал руководитель латвийского Министерства внутренних дел Рихардс Козловскис.

По словам политика, "в случае угрозы со стороны восточных соседей мы можем закрыть границу в течение даже не дней, а часов". Конкретизировать, в чем именно может заключаться пресловутая угроза, он не стал.

Козловскис отметил, что с пониманием относится к гражданам Латвии, у которых "там есть родственники, дела", однако призвал сократить визиты в Россию и Белоруссию до минимума, сообщает РБК.

Между тем жители Латвии стали массово интересоваться, как переехать в Россию на постоянное проживание. Спрос на консультации по этому вопросу в посольстве вырос почти в десять раз — за 2024 год поступило более 20 тысяч обращений такого рода.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что наша страна продолжает помогать соотечественникам, проживающим за рубежом, в том числе в государствах Балтии. В частности, уже существенно расширены возможности для восстановления и приобретения российского гражданства.