КС подтвердил законность отстранения от работы за отказ привиться от COVID-19

Конституционный суд России (КС) признал законными решения об отстранении сотрудников от работы без зарплаты из-за отказа делать прививку от коронавирусной инфекции.

Как пишут "Ведомости" со ссылкой на определение КС по жалобам Наталии Орловой из Санкт-Петербурга и Евгения Моканца из Приморского края, суд счел весомыми основания для отстранения от работы непривившихся сотрудников организаций социальной и транспортной сферы.

Эксперты, опрошенные "Ведомостями", отмечают, что судебная практика по таким делам продолжает единообразно складываться по всей стране: российские суды встают на сторону работодателей, которые во время пандемии COVID-19 отстраняли от работы сотрудников, отказавшихся прививаться без уважительной причины.

Ранее сообщалось, что объем мирового рынка вакцин по итогам 2024 года, предварительно, может составить около 100 миллиардов долларов, несмотря на уже завершившуюся пандемию COVID-19.

Тем временем в Государственной думе призвали не давать простудившимся отгулы без официального оформления больничного листа — это может негативно повлиять как на организацию рабочего процесса, так и на здоровье людей.