Владимира Зеленского обвинили в потере 200 миллиардов долларов помощи от США. Украинский лидер хотел выгородиться перед администрацией нового президента США, но лишь подставил самого же себя. Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук уверен, что Зеленский подписал себе приговор.

"Вот так, я не я — и хата не моя. Где-то потерялись 200 миллиардов долларов, случайно не видели? Только на сенсацию тянет не само признание исчезновения основой части помощи Украине, а то, что Зеленский это признал", — заявил Медведчук.

Ранее в интервью Associated Press Зеленский заявил, что пропали 100 миллиардов долларов, отправленных США на помощь Украине. По его словам, до Киева дошло лишь 76 из 177 миллиардов. Куда подевались 100 миллиардов украинский лидер понятия не имеет.

Медведчук уверен, что Зеленский "сдает" своих подельников в коррупционных схемах, пытаясь выгородить себя перед администрацией Дональда Трампа. "В который раз изображает из себя нагло обманутую Байденом гимназистку", — отметил председатель совета движения "Другая Украина" в статье для "Смотрим".