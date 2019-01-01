Украинский певец Потап рассказал, как СВО отразилась на его браке с Настей Каменских

Слухи о том, что Настя Каменских и Алексей Потапенко (настоящее имя Потапа) развелись, давно обсуждают в Сети. Поговаривают, что артисты давно живут порознь, а Настя якобы с новым мужчиной переехала в Испанию. В свою очередь, и про Потапа появлялась информация, будто у него роман с подругой Каменских.

А теперь в новом интервью украинский исполнитель расставил все точки над i. В частности, Потап рассказал, как СВО отразилась на его браке с Настей Каменских. По его словам, в такое непростое время личные отношения катализируются либо в одну сторону, либо в другую. То есть пары или расстаются или их отношения становятся только крепче.

"У нас с Настей это произошло в позитивную сторону. Мы давно вместе, смотрим в одну сторону. Так что у нас все в порядке", - сообщил Потап признанному иноагентом Дудю.

Напомним, свадьба влюбленных состоялась 23 мая 2019 года, свидетелями счастливого события были более сотни гостей. Молодожены отдыхали в Турции, радуя поклонников многочисленными фотографиями. Подписчики в какой-то момент даже решили, что Настя ждет ребенка. Однако Каменских призналась, что во время отдыха просто забыла про диеты и слегка располнела.