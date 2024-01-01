Валуев объявлен персоной нон грата в Азербайджане

Власти Азербайджана запретили въезд в страну депутату Государственной думы России Николаю Валуеву. Об этом рассказал в понедельник, 10 февраля, пресс-секретарь азербайджанского Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде.

Внешнеполитическое ведомство решило объявить российского парламентария и бывшего боксера персоной нон грата после его высказываний об угрозе закрытия так называемого Русского дома в Баку. Призыв ответить на эти действия Азербайджана Валуев сопроводил комментариями в духе "Мы же не на базаре".

Власти Азербайджана сочли, что "оскорбительные и полные угроз заявления Николая Валуева в адрес Азербайджана и азербайджанского народа абсолютно неприемлемы". Также в Баку предупредили, что продолжат предпринимать меры в отношении лиц, "действия которых будут направлены против азербайджанского народа, а также суверенитета, территориальной целостности Азербайджана", сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия сожалеет о закрытии Русского дома в Баку и рассчитывает урегулировать это "недоразумение" посредством диалога, в том числе, вероятно, и на уровне глав государств.

Между тем в конце 2024 года МИД Азербайджана прокомментировал решение российских властей изменить срок пребывания в нашей стране для безвизовых иностранцев. В Баку пригрозили внести изменения в правила временного пребывания граждан России на территории Азербайджанской Республики.