Попытки выдавливания России из работы гуманитарных организаций ООН имеют обратную сторону. На это указал в понедельник, 10 февраля, постоянный представитель нашей страны при Продовольственной и сельскохозяйственной программах ООН и при других международных организациях в Риме Игорь Голубовский.

Дипломат рассказал, что ряд западных государств, вводя антироссийские санкции, пытаются помешать России участвовать в деятельности международных структур. Однако участие нашей страны необходимо им самим на фоне нехватки финансирования пресловутых организаций.

Как отметил Голубовский, "западники переусердствовали, потому что сложившаяся ситуация лишь продемонстрировала, какие вес и роль принадлежат России в деле обеспечения продовольственной безопасности", сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, комментируя звучавшие из Киева призывы выгнать Россию из ООН и других международных структур, припомнила пословицу "Собака лает, караван идет".

При этом Москва давно выработала позицию по модернизации ООН. В Кремле подчеркивали, что в Совете Безопасности всемирной организации должны быть представлены также Бразилия, Индия и государствах Африки.