Владелица Wildberries Татьяна Ким развелась с Владиславом Бакальчуком

Сегодня, 10 февраля, в своем официальном телеграм-канале Владислав Бакальчук сообщил, что официально развелся с женой Татьяной Ким. Их брак продлился 22 года.

"Конечно, это грустный момент – когда-то я гордился нашей семьёй, нашими отношениями, тем, что мы построили не только бизнес, но и жизнь. Но последние месяцы показали, что этот финал был неизбежен", - констатировал Бакальчук.

Далее он сообщил, что дети остались с матерью, а ему теперь следует выплачивать алименты. Однако Бакальчук подчеркнул, что намерен участвовать в жизни наследников и поддерживать их. Далее, по словам Владислава, состоится следующее судебное заседание, которое пройдет 18 февраля. На нем будет решаться вопрос по разделу имущества.

Напомним, что Владислав Бакальчук несколько месяцев назад объявил о том, что его жена пропала, а компанию, которой он посвятил годы жизни, хотят "захватить". Правда, вскоре Татьяна вышла на связь и опровергла слова супруга, при этом заявив, что подает на развод.