Вторгшиеся в Курскую область формирования ВСУ потеряли за сутки более 380 боевиков. Подразделения группировки "Север" ВС России, наступая, нанесли поражение формированиям четырнадцати бригад и трех полков украинской армии под Суджей, сообщили в Минобороны.

В министерстве уточнили, что армейская авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в Сумской области. Уничтожено два танка, три бронетранспортера, семь боевых бронированных машин. Ликвидировано артиллерийское орудие, а также семь пунктов управления БпЛА и три склада боеприпасов. В плен сдались пятеро военнослужащих ВСУ.

За время боевых действий на курском направлении противник потерял в общей сложности более 59250 военнослужащих. По данным военного ведомства, уничтожено 357 танков, 260 боевых машин пехоты, 207 бронетранспортеров, 1833 боевые бронированные машины. Также поражено 423 артиллерийских орудия и 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня - в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS.