Пришедшую в непотребном виде Анжелику Варум выгнали из ресторана

Леонид Агутин и Анжелика Варум являются одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Они вместе уже 25 лет. Певец рассказал, как впервые повстречал свою будущую жену.

Это произошло за кулисами "Песни года". Анджелика приехала на фестиваль со своим отцом, композитором Юрием Варумом. Агутин с первого взгляда был очарован девушкой и тут же сказал Юрию Ицхоковичу, что женится на его дочери. Композитор возражать не стал. Тогда это была скорее шуточная беседа, чем реальное предложение руки и сердца. Но когда через год Агутин снова пересекся с Варумами, то предложил записать совместную песню. Так Леонид и Анжелика выпустили знаменитую "Королеву". Композиция стала хитом, а артисты начали встречаться.

Роман закончился походом в загс, а после Агутин и Варум отправились в свадебное путешествие в Венецию. Анжелика для поездки заказала необычный костюм — корсет и шорты, которые, по мнению музыканта, были самыми настоящими трусами. Когда Варум надела обновку для похода в дорогой ресторан, ее муж был шокирован. Леонид уговаривал жену переодеться.

"Ты пришла в ресторан в трусах, ты понимаешь это?" — "Я пришла в шортах!" Вот мы пришли и сели за стол. В общем, подошел к нам менеджер ресторана и сказал, что мы должны отсюда уйти, потому что мы в неподобающем виде", — вспомнил певец в шоу "Личные связи".

Однако не самый удачный наряд для общественного места был не только у Варум. Агутин надел пиджак на голое тело. И именно вид артиста не понравился менеджеру заведения.

"Мы с ним немножко попререкались, но сказали: "Мы найдем другой хороший ресторан". И дальше мы встали. И тут-то он весь… увидел, как одета моя жена… И мой пиджак показался цветочками просто. В общем, он нас выгнал", — поделился Агутин.