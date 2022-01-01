Полиция пресекла деятельность группы экстремистов в Нижнем Новгороде

Пятнадцать человек, причастных к деятельности экстремистского сообщества, задержали полицейские в Нижнем Новгороде. В числе задержанных – предполагаемый организатор группировки, сообщили в Следственном комитете России

По данным СКР, приверженцы националистических взглядов в период с декабря 2022 по сентябрь 2023 года создали в Нижнем Новгороде экстремистское сообщество. Криминальной группировкой управлял совет. У сообщества имелась общая касса и помещения для сбора участников. Они проводили тренировки и собрания, на которых обсуждали планы преступлений по национальному признаку, уточняет СК в Telegram.

Участники преступной группы планировали насильственные действия в отношении различных групп населения, изучали и распространяли национал-социалистические экстремистские материалы. Следователи изъяли нацистскую и националистическую атрибутику, литературу, а также компьютеры, мобильные телефоны, пневматическое и газовое оружие.