Житель Курска получил больше 20 лет тюрьмы за госизмену

Жителю Курска Максиму Москалеву вынесен приговор по уголовному делу о государственной измене и диверсии. Мужчина лишился свободы на 20,5 года.

Как рассказали в понедельник, 10 февраля, в пресс-службе объединенной судебной системы Курской области, Москалев признан виновным в государственной измен, а также в поджоге объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности России.

Мужчина признал свою вину в этих преступлениях, но от крупного срока это его не спасло. Три года он отсидит в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Кроме того, он оштрафован на 250 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Ранее Федеральная служба безопасности задержала россиянина в Запорожской области. Ему вменяется передача киевскому режиму данных о личном составе и военной технике управления Росгвардии — эти сведения являются государственной тайной.

В январе Мосгорсуд признал виновным в государственной измене в пользу Соединенных Штатов россиянина Дмитрия Шатресова. За попытку передать иностранцам секретные сведения мужчина проведет 17 лет в колонии строгого режима, а также заплатит крупный штраф.