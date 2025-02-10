Президент Румынии заявил об отставке, чтобы страна не стала "посмешищем"

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что 12 февраля уйдет в отставку, чтобы парламенту не пришлось объявлять ему импичмент. Вообще его деловые обязанности закончились еще в конце декабря прошлого года, однако он продолжает трудиться на благо страны до тех пор, пока не будет избран новый президент.

Меж тем несколько партий, в частности, "Альянс за объединение румын" (AUR), "Спасите Румынию S.O.S" и "Партия молодых людей" (POT) выступили с инициативой по сбору голосов для отставки Йоханниса. Парламент должен был вынести этот вопрос на рассмотрение завтра, 11 февраля.

В результате президент заявил об отставке, чтобы избежать кризиса в стране. Йоханнис сообщил, что 12 февраля сложит свои полномочия. При этом он уверен, что от его ухода никто не выиграет, но референдум отрицательно бы повлиял на внутреннюю и внешнюю политику и привел бы к разделению общества. В итоге румынский лидер заявил, что не хотел бы, чтобы страна стала "посмешищем для всего мира", передает РИА Новости.

Отметим, что в Румынии 4 мая состоятся повторные выборы президента. Если понадобится второй тур, его назначат на 18 мая. Голосование уже прошло в ноябре, но его результат не устроил правящие элиты. В первом туре победил независимый кандидат Кэлин Джеорджеску. Он критикует НАТО и военную помощь Украине.

Политика тут же назвали прокремлевским, а Москву обвинили во вмешательстве в выборы. Второго тура дожидаться не стали. Румынские спецслужбы оперативно подготовили и обнародовали документы, компрометирующие кандидата. Конституционный суд аннулировал результаты голосования и постановил провести все заново.