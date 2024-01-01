Правнука убитого экс-мэра Самары поместили в приют. С ребенком работают психологи

По подозрению в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова арестована его внучка Екатерина Бельская. Сын женщины, которого воспитывали Тарховы, помещен в приют.

Мальчик прошел психологическое обследование, которое показало, что состояние ребенка стабильное, эмоциональный фон адекватный. Однако с правнуком убитого мэра проводится психокоррекционная работа для его адаптации в приюте. Об этом сообщили в министерстве социально-демографической политики Самарской области.

Отметим, что тела Виктора Тархова и его жены все еще не найдены. Бывшего мэра разыскивают с 31 января, когда в полицию обратился один из его друзей. Последний раз на связь Тарховы выходили в конце декабря 2024 года.

Следствие полагает, что с бабушкой и дедушкой расправилась Екатерина Бельская. Она задолжала крупную сумму денег, а родственники отказывались помочь. Детали преступления устанавливаются. Известно, что Бельская заранее готовилась к расправе: Екатерина купила пилу, канистры с химическим средством и пластиковые бочки, пишет РИА Новости.