МИД: Москва добивается освобождения всех заложников в секторе Газа

Москва добивается скорейшего возвращения из сектора Газа домой не только граждан России, но и всех других заложников. Вклад России в усилия по освобождению пленников ХАМАС прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Дипломат ответила на вопрос журналистов относительно судьбы соотечественников Александра Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина. Захарова подчеркнула, что Израиль и ХАМАС должны строго выполнять договоренности, достигнутые в рамках соглашения о прекращении боевых действии в секторе Газа.

Представитель МИД России отметила, что соглашения должны соблюдаться как на нынешнем, так и на последующих этапах их реализации. От этого зависит не только судьба всех остающихся в Газе заложников, но и освобождение из израильских тюрем палестинских заключенных, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.