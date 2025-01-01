Путин обсудил с Пушилиным социально-экономическое развитие ДНР. Главное

На встрече с главой Донецкой народной республики в центре внимания президента прежде всего социально-экономические вопросы региона.

Владимир Путин: Денис Владимирович, естественно, вопросы безопасности прежде всего. Но нашу сегодняшнюю встречу предлагаю посвятить вопросам, без которых жизнь человека тоже невозможна. Это социально-экономические вопросы.

В этом плане, говорит глава ДНР Денис Пушилин, процесс идет. И уже даже виден результат. Все больше людей возвращаются в Донецк.

Пушилин: Видим пробки на дорогах, и они нас радуют. Это действительно свидетельство того, что люди чувствуют уверенность. По мере того, как отодвигается линия фронта, мы больше смотрим, как Донбасс становится на мирные рельсы.

В регионе открываются новые спортивные и социальные объекты. Особое внимание - и вопросам развития здравоохранения. Только за прошлый год в ДНР было запущено 10 фельдшерско-акушерских пунктов. В этом построят еще 18 ФАПов.

Пушилин: В апреле была возможность по вашему поручению открыть перинатальный центр в Донецке. Путин: Хорошее учреждение получилось. Пушилин: Высокотехнологичное, современное. И в декабре мы уже там смогли принять и поздравить родителей. Вот тысячный ребенок родился. Тысяча деток, которые родились в хороших условиях. Далее в Мариуполе региональный сосудистый центр, который на базе больницы интенсивного лечения открыли. Уже 1600 пациентов смогли получить квалифицированную помощь. Причем это и гражданские, и раненые участники СВО.

Восстановление Мариуполя идет полным ходом. Возводятся объекты социальной инфраструктуры. А также новостройки, квартиры в которых получают те, кто потерял свое жилье в ходе боевых действий. И тут есть крайне важный момент, на который обращает внимание президент.

Путин: Если вы отдали землю под застройку инвесторам, они, понятно, хотят продать. Но люди, которые жили в этом доме - далеко их нельзя отселять. Они привыкли к микрорайону. Там, может, пользуются какими-то социальными учреждениями. Пушилин: Без внимания никто не останется. Вопрос, безусловно, в центре внимания. Но здесь немаловажно, что по стройке мы в 2025 году переходим и на Донецко-Макеевскую агломерацию. С учетом того, что линия фронта отодвинулась. И Авдеевка освобождена. Там Курахово. А теперь и в Донецке совершенно ситуация другая.

Впрочем, в регионе немало и проблем. Одна из них касается водоснабжения. До сих пор даже в Донецке воду дают по графику. Это происходит, по словам Денис Пушилина, из-за частых аварий, потому как инфраструктура сильно изношена.

Пушилин: Благодаря регионам-шефам, их аварийным бригадам, которые направили. Вот в Донецк Москва направила большое количество, Сергей Семенович откликнулся на нашу просьбу увеличить количество бригад. Наши коммунальщики плюс дополнительные бригады устраняют до двух тысяч аварий ежедневно.

Президент обращает внимание и на еще один крайне актуальный вопрос, который касается большинства граждан республики.

Путин: Документы, выплаты, пенсии.

С этим были проблемы. В декабре прошлого года на прямую линию с президентом поступило обращение от пенсионера из ДНР Леонида Шепилова. Из-за утраты документов мужчина не мог подтвердить свой трудовой стаж. Владимир Путин тогда поручил разобраться с этим вопросом.

Пушилин: По Леониду Николаевичу вопрос был решен практически в тот же день. У нас более 2300 обращений подобного рода. И комиссия над ними работает. Но там есть сложности, у комиссии нет оснований подтверждать льготный стаж. У нас же это шахтеры, металлурги. Поэтому я планирую с Министерством труда и социальной политики доработать эти изменения.

Президент эту идею одобрил, еще раз подчеркнув, что работа с людьми не должна быть формальной. Необходимо вникать в их проблемы. И по возможности оперативно решать.