Наверное, это все-таки что-то личное. В молодости литовский президент Гитанас Науседа был образцово-показательным членом КПСС. Читал Маркса с Энгельсом. Верил в светлое будущее. А теперь вот стал едва ли не главным европейским ястребом. И пока политики, словно дети, искренне радовались отключению стран Прибалтики от общей с Россией и Беларусью энергосистемы, коммунальщики той же Эстонии неуместного восторга не разделяли. Призывая потребителей подготовить тревожный чемоданчик.

Так называемое кольцо БРЭЛЛ исправно работало почти четверть века. Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия и Россия имели общую энергосистему. А в случае аварий и перебоев снабжали друг друга электричеством. Теперь с системой континентальной Европы Прибалтика соединена одной-единственной перемычкой между Литвой и Польшей. Но и это – не главная проблема.

"Россия и Белоруссия обладают топливной энергетикой. Когда нужно было прибалтам - мы просто сжигали больше газа, больше электроэнергии вырабатывали и им поставляли, а теперь Прибалтика будет зависеть от погоды в соседней стране. Если вдруг начинается засуха, что в Швеции бывало несколько лет назад, то они сначала начинают меньше продавать электроэнергии, цена возрастает, а потом из экспортера становится импортером. И тут никак ты не предугадаешь, что будет с тобой через полгода, год. Будет ли у тебя электричество?", - объяснил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве России.

Рынок моментально отреагировал. Если в январе мегаватт на европейской бирже стоил 92 евро, то февральская цена - уже почти 147. Все это, понятно, ударит в первую очередь по потребителям и промышленности. Германия, отказавшаяся от российского газа, тому пример. Стрелять себе в ногу Европе не привыкать.

"Свобода" от науки и образования, суверенитета и развития с Прибалтикой уже случилась. Это логичное продолжение уничтожения некогда имевших все предпосылки к процветанию и независимости стран и народов", - прокомментировала ситуацию представитель МИД России Мария Захарова.

Еще один не менее гениальный план Брюсселя, пишет Politico, – охота за российскими танкерами в Балтийском море. Брать на абордаж их планируют по-европейски - с четким соблюдением закона.

"Для этого они пытаются использовать законы о пиратстве или быстро сочинить новые, например, задерживать российские суда по экологическим причинам. Другой вариант: члены ЕС на Балтике могут самостоятельно ввести законы, позволяющие захватывать большее количество судов дальше от береговой линии", - говорится в статье.

Однако все это, подчеркивают эксперты, лишь создаст дополнительные проблемы. Ведь по другую сторону Атлантики задора европейских союзников совсем не разделяют. Напротив, Вашингтон грозит торговыми пошлинами ЕС. Париж в ответ взывает к здравому смыслу.

Впрочем в отличие от французского коллеги американский президент не столь категоричен. Уже третий раз за двое суток Трампа спрашивают, разговаривал ли он с Путиным.

"Я встретился бы с Владимиром Путиным в подходящий момент. Я не хочу слишком рано рассказывать вам об этом. Но я думаю, что мы добиваемся прогресса. Мы хотим остановить войну на Украине", - отвечает Трамп.

Не подтвердили и не опровергли факт телефонного разговора в Кремле. В нашем МИДе сегодня заявили – команда Трампа показывает интерес к возобновлению диалога с Россией. Москва к нему готова.