В Дагестане борцы спортивной школы спасли людей из тонущего автомобиля

18-летний Шамиль Изрудинов спокойно рассказывает подробности ночного инцидента, после которого он и 22-летний Мульдар Мульдаров проснулись героями. Накануне молодые люди находились в квартире. Живут они неподалеку от канала имени Октябрьской революции. Около пяти утра со стороны набережной раздались истошные крики. Перед глазами выбежавших предстала жуткая картина: автомобиль почти полностью погрузился в воду, внутри люди, пытаются выбраться, не могут - движения сковывает ледяной холод, машина постоянно сносит сильным течением. Времени на раздумья попросту нет. Ведь люди могли погибнуть. И Мульдар бросился в воду.

"Адреналин был. Холод особо не чувствовался из-за адреналина, наверное. Сразу запрыгнул на машину, вытащил двоих девочек, двое уже там на машине были наверху. И потом они кричали, что у них там дети маленькие дома. То, что ключи в машине внутри. Обратно пришлось в машину лезть. Минут 10 ключи искал", - рассказывает он.

В упавшем в воду автомобиле оказались четыре женщины. Одна из них беременная. Ее сразу госпитализировали. Но уже отпустили домой. Их спасители тоже замерзли, конечно, но даже не простудились. Шамиль - как раз тот человек, который на ночных кадрах поднимает пострадавших наверх.

Почему машина слетела в воду - пока неизвестно. В дагестанских пабликах пишут, что в этом месте довольно низкое и слабое ограждение канала, которое просто не может удержать машину, если ту снесло с дороги. Однако главная тема обсуждения - четкие и слаженные действия парней, благодаря которым экстремальная ситуация закончилась благополучно для всех. Оба героя - воспитанники школы боевых искусств. Именно спорт научил их принимать решения быстро, а человеческие качества не позволили остаться в стороне, когда кто-то оказался в беде.

"У нас чемпионов очень много, нам главное, чтобы они были людьми в первую очередь. Чтобы нам за них стыдно не было за пределами нашей республики, за пределами страны. Это для нас очень важно. Это на первом мете. В приоритете у нас идет порядочность", - отметил Магомедали Магомедов, президент федерации ушу-саньда Дагестана.

Глава Дагестана Сергей Меликов поблагодарил спортсменов за самоотверженность, распорядился отметить поступок молодых людей и наградить их. Первые благодарности - от родной федерации.

Известно, что спасенные девушки в качестве благодарность пригласили молодых людей на хинкали. Был еще и третий герой, который помогал вытаскивать людей из воды. Но он пожелал остаться неизвестным.