Москва готова обсуждать с Вашингтоном Украину только на равноправной основе

Москва готова возобновить диалог с Вашингтоном, интерес к которому обозначила команда президента США Дональда Трампа. Россия готова обсуждать, в том числе, и урегулирование на Украине - но лишь на равноправной, взаимоприемлемой основе, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Дипломат напомнил: Москва неоднократно говорила, что отношения между двумя государствами балансируют на грани разрыва. Однако при новой администрации, по словам Рябкова, появилось небольшое окно возможностей для их нормализации.

По словам Рябкова, идет определенное взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств. При этом согласованных графиков общения Владимира Путина и Дональда Трампа на сегодня нет. Дипломат добавил, что договоренности появятся по мере прояснения ситуации с переговорами, передает РИА Новости.