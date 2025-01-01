Су-57 назвали главной сенсацией выставки Aero India 2025

Большой интерес зрителей и участников аэрокосмической выставки Aero India, проходящей в индийском Бангалоре, вызвал новейший российский истребитель Су-57Э. Самолет пятого поколения назвали главной сенсацией авиасалона.

Су-57Э представляется в Индии впервые. Его летно-технические характеристики в небе над аэродромом базы ВВС "Йелаханка" продемонстрирует заслуженный летчик-испытатель Герой России Сергей Богдан, передает РИА Новости. Вместе с новейшим истребителем на летном поле представлены антикорабельные ракеты Х-35, крылатая ракета Х-69, противорадиолокационная ракета Х-58 и другие.

Как заявил директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко, участие Су-57 в летной программе авиасалона в Бангалоре станет главной военно-технической сенсацией и одним из важнейших событий для Индии. Планируется, что с летной программой самолета пятого поколения ознакомятся премьер-министр Индии Нарендра Моди и высшее руководство минобороны.