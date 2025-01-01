Поклонники Тома Круза отказались узнавать своего "перетянутого" кумира

Голливудский актер Том Круз шокировал болельщиков Super Bowl LIX своим появлением на экранах телевизоров в преддверии решающего матча Национальной футбольной лиги. Зрители в социальных сетях признались: они не поверили своим глазам, увидев, как изменился 62-летний звезда боевиков по сравнению со своими предыдущими выступлениями.

Пользователи соцсетей отметили, что кожа на лице голливудской легенды выглядела странно "перетянутой". Поклонники пришли к заключению, что он якобы подвергся ряду косметических процедур перед съемками в громкой рекламе.

62-летний актер предстал на экране в черной рубашке и джинсах, обращаясь к командам "Канзас-Сити Чифс" и "Филадельфия Иглз", пишет Daily Mail. Круз в ролике говорит о давлении, которому подвергаются игроки. Однако поклонники решили, что еще большее давление испытывает кожа актера после подтяжки.