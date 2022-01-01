Алена Водонаева раскрыла подробности гибели жениха на СВО: награжден Орденом Мужества

Антон Коротков с 2022 года был на СВО, а несколько месяцев назад он пропал без вести. Оказалось, что 36-летний экс-возлюбленный Алены Водонаевой погиб. Трагические новости сообщил рэпер Гуф, а подробности огласила звезда "Дома-2".

"Мне вчера Леша (Гуф) написал, что Антон уже несколько месяцев, как без вести пропал на СВО, и все наши ребята (общие друзья) с ним не на связи. Я связалась с семьей, у меня хорошие отношения с его сестрой, и узнала все подробности", — написала Алена на своей странице в соцсети.

Короткова похоронили 5 февраля. "Если кто-то из наших общих друзей хочет поехать на кладбище и почтить память Антона, пишите в директ, я дам вам адрес. Я и моя семья выражаем соболезнования близким Антона. Маме и сестре. Антон Коротков награжден Орденом Мужества, погиб в Курской области", — отметила Водонаева.

Антон Коротков работал татуировщиком, знаменитости были в числе его клиентов. Со звездой "Дома-2" Антона познакомил Гуф. Это было 10 лет назад. Парень был на шесть лет моложе Водонаевой, но влюбленных это не смущало, они даже говорили о свадьбе.

В 2022 году Коротков ушел на СВО. Об этом он сам объявил на своей странице в соцсети, опубликовав фото в военной форме. С тех пор Антон забросил соцсети и не рассказывал о своей жизни публично.