Трамп приказал уволить руководство военных академий за "левые идеи"

Все члены наблюдательных советов армейских, военно-воздушных, военно-морских академий и Академии береговой охраны США должны быть немедленно уволены. Такое распоряжение издал американский президент.

Дональд Трамп объяснил свое решение тем, что руководство этих заведений занималось продвижением "левых идеологий". Президент США сообщил об этом в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

Глава государства заявил, что американские военные академии за последние четыре года оказались под влиянием левых идеологов. Но теперь, по словам Трампа, эти учебные заведения снова станут великими. США получат самую сильную армию в историю – и это начнется с назначения новых людей в наблюдательные советы, приводит пост Трампа РИА Новости.