Минувшей ночью российская армия нанесла очередную порцию высокоточных ударов по украинским тылам. Взрывы прогремели в семи областях и городе Сумы.

Тем временем наши подразделения заняли более выгодные позиции вдоль линии фронта. Группировка "Центр" продолжила взламывать оборону противника у Красноармейска и продвигается в западном направлении, приближаясь к границе Днепропетровской области.

Появились и подробности освобождения поселка Дружба в ДНР. Их рассказали штурмовики 109-го отдельного стрелкового полка группировки "Центр". Сначала с помощью беспилотников выявили огневые позиции противника, по которым отработала артиллерия и расчеты fpv-дронов. Затем передовые подразделения приступили к зачистке населенного пункта, выбивая радикалов из домов. Неоднократно рискуя своими жизнями, наши бойцы выводили из подвалов мирных граждан. Среди них были дети, больные и пожилые люди.

В Луганской народной республике операторы ударных БПЛА группировки "Запад" уничтожили бронетехнику неонацистов. Разведчики выдвинулись к передовой и с помощью дронов на расстоянии 20 километров обнаружили противника. В результате были уничтожены подразделения ВСУ, которые передвигались на бронированных автомобилях, а также танк. Расчеты беспилотников постоянно совершают рейды вглубь вражеской обороны, поражают огневые точки и склады боеприпасов.