Представлены новые герои СВО

Минобороны России представило новых героев спецоперации.

Рядовой Иван Азаркин обнаружил на пути следования нашей колонны два вражеских беспилотника-разведчика и прицельным огнём из штатного оружия уничтожил коптеры, не дав противнику отследить перемещение российских войск.

Капитан Алексей Алутин с подчиненными отразил массированные атаки противника с применением FPV-дронов. Алексей лично ликвидировал нескольких вражеских штурмовиков и 4 БПЛА, не допустив потерь среди личного состава. Позиции были удержаны, неприятель отступил.