В ночь на 11 февраля 40 украинских беспилотников были уничтожены российскими ПВО: 18 дронов – над Саратовской областью; 13 – над Ростовской областью, шесть – над Брянской областью, два – над Волгоградской областью и один – над Белгородской областью, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

Ранее украинский беспилотный летательный аппарат сбили силы противовоздушной обороны над территорией Республики Крым. Дрон был уничтожен около 18.50 мск 10 февраля. еще три украинских беспилотных летательных аппарата средства ПВО уничтожили с 19.20 до 19.35 мск. Два дрона сбито над территорией Республики Крым и один над северо-западной частью акватории Черного моря.

Меж тем в Курской области уничтожена РЛС контроля воздушного пространства RADA израильского производства. Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. Сейчас идет вытеснение противника с приграничных территорий. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.