В Раде предложили сделать Украину 52-м штатом США

Украину надо сделать еще одним штатом США. К примеру, 52-м, вслед за Канадой. Такой план предложила депутат украинской Верховной рады Марьяна Безуглая.

По замыслу нардепа, Украина может стать американским штатом "под боком у РФ". В опубликованном в Telegram-канале сообщении детали своего плана Безуглая раскрывать не стала. Свой пост она сопроводила снимком новостного выпуска телеканала CNN с обсуждением инициативы президента США.

Дональд Трамп 9 февраля назвал Канаду нежизнеспособной страной с недостаточными оборонными расходами и предложил ей стать 51-м американским штатом. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо, в свою очередь, заявил, что воспринимает эти заявления как реальную угрозу канадскому суверенитету.