Разрешающий кормить европейцев насекомыми закон вступил в силу в ЕС

Европейцев можно кормить насекомыми. В странах ЕС вступил в силу регламент, разрешающий добавлять порошок из личинок большого мучного хрущака в пищевые продукты.

Регламент утвердила в январе Еврокомиссия. Как сказано в заявлении ЕК, разрешается размещение на рынке обработанного ультрафиолетом порошка из целых личинок желтого мучного червя в качестве нового продукта питания. Закон будет действовать пять лет, после чего может быть продлен.

В соответствии с регламентом, порошок из насекомых может быть добавлен в хлеб, сыр, джемы и макаронные изделия. Инициаторы нововведения подчеркивают, что использование насекомых в качестве альтернативного источника белка не является чем-то новым, их регулярно едят во многих частях мира, передает ТАСС.