Путин выразил соболезнования близким Олега Стриженова

Олег Стриженов всегда работал вдохновенно, с полной душевной отдачей. Артист пользовался профессиональным признанием и искренней любовью зрителей, отметил Владимир Путин. Президент России направил телеграмму соболезнования родным и близким народного артиста СССР.

Путин отметил, что смерть близкого и дорогого человека – всегда большое горе и невосполнимая утрата. Глава государства выразил глубокие соболезнования, направил родным артиста слова сочувствия и поддержки. Президент подчеркнул, что Олег Александрович принадлежал к прославленной когорте творцов, для которых кинематограф и театральное искусство стали настоящим призванием и делом всей жизни. Он всегда работал с полной душевной отдачей, пользовался профессиональным признанием и искренней любовью зрителей, говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Легендарный советский актер скончался в одной из московских больниц 9 февраля. Ему было 95 лет. Сообщается, что актер последний месяц жизни провел в больнице. Он перенес ишемический инсульт, после чего актера экстренно госпитализировали.