"Серьезные люди" из команды президента США Дональда Трампа прибудут в Киев в течение недели. Обсуждаться будут гарантии безопасности Украине, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Представители вашингтонской администрации заглянут в украинскую столицу перед началом Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартует 14 февраля, приводит откровения Зеленского УНИАН. По его словам, запланированы контакты с Белым домом и непосредственно во время Мюнхенской конференции, также идет работа по организации прямого разговора Зеленского и Трампа.

Ранее украинские СМИ назвали сроки визита в страну спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлога. По их данным, Келлог поедет на переговоры в Европу, а затем должен принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности.