Политолог Камкин рассказал о самой большой интриге выборов в Германии

Как показали себя на дебатах Олаф Шольц и Фридрих Мерц? Какие партии набирают вес в глазах избирателей, а кто, наоборот, сдает позиции? И как отразилось на настроениях европейцев начало правления в США президента Трампа?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин.

"Уже сейчас можно говорить, что ХДС выходит с небольшим отрывом на первое место и формирует коалицию. Самая большая интрига - это партии-аутсайдеры "Союз Сары Вагенкнехт" и "Свободные демократы". Сумеют они преодолеть пятипроцентный барьер или нет? От этого будет многое зависеть, в том числе расклад коалиции", - отметил эксперт.

Полный комментарий Александра Камкина смотрите в видео.