ПВО сбила четыре дрона ВСУ над Крымом

Украинский беспилотный летательный аппарат сбили силы противовоздушной обороны над территорией Республики Крым. Дрон был уничтожен около 18.50 мск, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, еще три украинских беспилотных летательных аппарата средства ПВО уничтожили с 19.20 до 19.35 мск. Два дрона сбито над территорией Республики Крым и один над северо-западной частью акватории Черного моря.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины в ночь на 10 февраля атаковали Краснодар. Известно по меньшей мере об одном сбитом беспилотнике, который спикировал на жилой дом. Пострадавших нет.