Европа, которую Соединенные Штаты прогибают по всем статьям, решила сказать свое твердое "нет" американской гегемонии. И собрала саммит по искусственному интеллекту в Париже. Пригласили представителей 100 стран и обещали предложить миру альтернативный американскому путь развития ИИ. Застрельщиком стал Эмманюэль Макрон.

Тревога у европейцев написана на лице после того, как Дональд Трамп объявил о создании проекта Stargate, на который потратят 500 миллиардов долларов, дабы создать самый мощный искусственный интеллект в мире.

Пресса может считать Трампа "безмозглым существом", но европейские политики ему дерзить не осмеливаются. Веселые картинки, которыми Макрон развлекает публику, дело не новое. Раньше тоже умели создавать виртуальную реальность. Только компьютеров не было, возни было побольше и никто никакой интеллект не поминал. Это были комбинированные съемки - все руками делали.

А вот еще комбинированные съемки, это уже украинское творчество, тут интеллектом вообще не пахнет. Танк бросают против бюста Александра Сергеевича Пушкина, солнца русской поэзии. Расстреливать поэта из тяжелого орудия - такую практику, кажется, любили в Третьем Рейхе, уничтожая идеологически неправильных работников культуры. Расправа с бюстом Пушкина глубоко символична. А слоган "Убей в себе русского" напоминает о том, что этот самый русский в любом украинце глубоко сидит. Так как его убить-то? Только по бюстам поэтов из танков и остается стрелять – вот она, суть украинской "перемоги".

А Эмманюэлю Макрону напомнили, что помимо американского искусственного интеллекта существует еще и китайский Deep Seek который уже ворвался на рынок, да так, что обрушил акции американских технологических компаний.

Европе еще Украину содержать, где расстреливают бюсты поэтов. Денег на интеллект-то хватит?

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