Лавров назвал условия завершения конфликта на Украине

Условия урегулирования на Украине назвал министр иностранных дел России. Сергей Лавров подчеркнул, что завершение конфликта возможно только при полном и необратимом устранении его первопричин.

Первопричины глава МИД назвал, выступая на торжественном собрании, посвященном Дню дипломатического работника. По словам Лаврова, это, прежде всего, угроза безопасности России через расширение НАТО на Восток. Угрозу представляет и курс киевского режима, который пришел к власти в результате антиконституционного госпереворота, на истребление всего русского - языка, культуры, СМИ и канонического православия.

Дипломат подчеркнул, что в Москве не устают говорить о глубоких первопричинах украинского кризиса. Российская сторона настойчиво требует их устранения и будет добиваться результата, приводит слова Лаврова ТАСС.