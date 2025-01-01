Полет российского Су-57 на выставке Aero India 2025 сняли на видео

Полет новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57 на авиакосмической выставке Aero India 2025 сняли на видео. Его уже назвали главной сенсацией авиасалона.

На ролике, размещенном в Telegram-канале "Рособоронэкспорта", видно, как Су-57Э выполняет в небе фигуры высшего пилотажа. За штурвалом истребителя пятого поколения находился герой России, заслуженный летчик-испытатель Сергей Богдан.

Ранее стало известно, что США отказались от полетных программ истребителей F-35A и F-16 на Aero India 2025. Американские представители узнали, что на авиасалоне будет демонстрироваться Су-57.