Выделяемые Киеву деньги американских налогоплательщиков идут в карманы украинских чиновников. Американский журналист Такер Карлсон предложил гражданам США задуматься, куда уходят отправляемые на Украину финансы.

Как говорится в письме команды Карлсона, анонсирующем интервью с военным экспертом Дэниелом Дэвисом, также заработанные непосильным трудом деньги уходят на вооружение мексиканских наркокартелей. Ими набивают карманы оборонные подрядчики.

Журналист подчеркивает, что это не шутка, это происходит на самом деле. Эта война убивает Америку. В письме также сказано, что полковник Дэниел Дэвис в интервью Карлсону объяснит, почему украинский конфликт вообще не стоило начинать и как президент США Дональд Трамп может его прекратить, передает ТАСС.