В курском приграничье ВСУ за сутки потеряли более 380 боевиков, около 30 единиц бронетехники и автомобилей, семь пунктов управления БПЛА и три склада боеприпасов.

Взаимодействуя с передовыми разведгруппами и беспилотной авиацией, расчеты РСЗО "Град" морских пехотинцев группировки "Север" наносят точные удары по живой силе и технике ВСУ. Перед шквалом огня не могут устоять вражеские опорники и оборонительные сооружения. Наши артиллеристы активно используют эффект неожиданности. Противник зачастую так и не успевает понять, откуда прилетели реактивные снаряды.

А это боевая работа Су-34. В одном из приграничных районов Курской области экипаж истребителя- бомбардировщика точно в цель направил авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Пункт временной дислокации боевиков был полностью уничтожен.