Небензя: Поставляемое киевскому режиму оружие расползается по всему миру

Москва требует от Запада прозрачности и отказа от избирательности в вопросах борьбы с терроризмом. Об этом заявил наш постпред Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН.

Дипломат сообщил, что у России не вызывают никакого удивления недавние разоблачения по поводу деятельности Агентства США по международному развитию. USAID давно финансирует радикалов по всему миру. Просто раньше это списывали на российскую пропаганду, а теперь это оказалось правдой. Кроме того, Небензя в очередной раз обратил внимание на то, что Украина поставляет террористам оружие.