Небензя: Поставляемое киевскому режиму оружие расползается по всему миру

Москва требует от Запада прозрачности и отказа от избирательности в вопросах борьбы с терроризмом. Об этом заявил наш постпред Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН.
Дипломат сообщил, что у России не вызывают никакого удивления недавние разоблачения по поводу деятельности Агентства США по международному развитию. USAID давно финансирует радикалов по всему миру. Просто раньше это списывали на российскую пропаганду, а теперь это оказалось правдой. Кроме того, Небензя в очередной раз обратил внимание на то, что Украина поставляет террористам оружие.
"Ее власти прямо признались в том, что помогали связанным с "Аль-Каидой" (запрещенная в России террористическая организация) боевикам, нападавшим на правительственные силы Мали. Украина раньше использовалась в качестве перевалочной базы для иностранных террористов-боевиков, а сейчас превратилась в логистический узел, откуда западное оружие, поставляемое киевскому режиму, расползается по всему миру. Оно попадает в руки как криминала, так и террористов. Украинские власти бравируют совершением терактов и своими связями с международными террористическими сетями", - отметил Небензя.