Фермеры взяли в осаду центр Лондона.

Аграрии прибыли в столицу на сотнях тракторов и танках. Перекрыв движение, участники массовой акции потребовали от властей отмены 20-процентного налога при наследовании сельхозугодий. Колонны манифестантов отправились к Вестминстерскому дворцу, где проходят заседания британского парламента. На тракторах были закреплены плакаты, самый мирный из которых "Нет фермеров - нет еды и нет будущего".

Протесты аграриев начались в октябре прошлого года, когда британский Минфин объявил о повышении ряда налогов и сборов, чтобы закрыть дыру в бюджете в 22 миллиарда фунтов стерлингов.