Гороскоп на сегодня, 12 февраля, для всех знаков зодиака

Овны

Полнолуние в родственном для вас знаке Льва – яркое и скорее позитивное событие. Вы будете в ударе и сможете добиться успехов в творчестве или общении.

Тельцы

Полнолуние принесет какие-то события в вашу домашнюю жизнь. Возможно, вы решитесь закрыть какой-то проект, переехать или измените свои планы.

Близнецы

Ваша энергия будет направлена на коммуникации и бумажные дела. Вы можете получить ответ, который ждали, подпишете документ или сдадите работу.

Раки

Полнолуние принесет ясность в финансовые дела, но не спешите с крупными покупками. Возможно, вы найдете способ увеличить свой капитал.

Львы

Полнолуние в вашем знаке, так что это ваш день! Сегодня вы можете сделать важное открытие, которое окажет влияние на вашу дальнейшую жизнь.

Девы

Проведите этот день в тишине или выделите время, чтобы побыть наедине с собой. Используйте это время для того, чтобы разобраться в своих чувствах.

Весы

Вам стоит сосредоточиться на том, что вы уже имеете, а не бежать за очередной целью. Подведите итоги в тех делах, которые больше всего волнуют.

Скорпионы

Карьера и бизнес выходят на первый план. Полнолуние поможет завершить дела или принять решения, но для этого нужно оставаться спокойными и разумными.

Стрельцы

Вас ждут отличные новости на работе или в учебе: сегодня возможны изменения, которые помогут вам добиться успеха. Но не спешите сразу же действовать.

Козероги

В этот день важны ваши внутренние чувства и ощущения. Полная Луна поможет вам понять, в каком направлении двигаться дальше, слушайте интуицию.

Водолеи

В этот день что-то решится в вашей личной жизни. Полнолуние принесет ясность в отношения и поможет найти ответы на вопросы, которые долго беспокоили.

Рыбы

Полнолуние принесет вам важные осознания, касающиеся вашего здоровья, нагрузки на работе или домашних обязанностей. Доверяйте своим ощущениям.