Четыре аэропорта в России временно прекратили работу

В России введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов в четырех аэропортах: в Казани, Кирове, Саратове и Ульяновске. Об этом во вторник, 11 февраля, рассказал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко.

Как уточнил представитель ведомства в своем Telegram-канале, это решение было принято ранним утром вторника для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, что является ключевым приоритетом, подчеркнул Кореняко.

Сроки возвращения аэропортов в штатный режим функционирования не сообщаются.

Ранее Минтранс распорядился усилить защиту российских аэропортов от атак беспилотных летательных аппаратов. Сотрудникам воздушных гаваней предписали научиться определять модели БПЛА и способы реализации потенциальных угроз, исходящих от таких устройств.

Тем временем в Москве прошла национальная выставка гражданской авиации, участники которой показали образцы современной техники и оборудование для модернизации аэропортов. Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов отмечал, что ни одна другая страна мира не строит полностью импортозамещенные самолеты, как делаем мы.