Президент США Дональд Трамп выразил убежденность в том, что уже достигнут существенный прогресс в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Такое заявление политик сделал в понедельник, 10 февраля, в эфире Fox News.

По утверждению Трампа, "за прошлую неделю мы достигли огромного прогресса". Подробностей он не привел, отметив лишь, что "мы имеем дело с Россией, мы имеем дело с Украиной". При этом Кремль так и не подтвердил заявление американского президента о том, что он поговорил с российским лидером Владимиром Путиным по телефону.

Трамп, тем не менее, утвердительно ответил на вопрос интервьюера о том, сможет ли Вашингтон привлечь к переговорам обе стороны конфликта: "Думаю, что-то будет".

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков подчеркнул, что Москва готова возобновить диалог с Вашингтоном, чтобы обсуждать, в том числе, и урегулирование на Украине. Однако это возможно исключительно на равноправной и взаимоприемлемой основе.

При этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отмечал, что российской стороне "принципиально важно", чтобы потенциальные мирные соглашения с Киевом были подписаны законным руководством Украины. Владимира Зеленского, срок президентских полномочий которого давно истек, Россия не считает легитимным.