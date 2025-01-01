Температура в центральной России опустится ниже нормы впервые в 2025 году

Похолодание, пришедшее на прошлой неделе в центральную Россию, усилится. Как рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, впервые за этот год температура воздуха опустится ниже климатической нормы. Это ожидается в субботу, 15 февраля.

Виной всему циклон. Центральная часть страны находится у него в тылу, но вхождение холодных воздушных масс все же ожидается. "Температура будет минус восемь - минус 13 градусов. Дневные температуры - минус шесть - минус 11", — сообщил Вильфанд.

По словам руководителя Гидрометцентра, мороз будет далеко не рекордный, ниже нормы всего на один градус. Но до этого дня в 2025 году температура воздуха была в пределах или выше нормы, передает РИА Новости.