Компьютер смоделировал страшный конец света. Вселенная исчезнет мгновенно

Физики впервые использовали квантовый компьютер, чтобы смоделировать катастрофу Вселенной. Теорию ложного вакуумного распада подтвердили ученые из Техасского университета в Остине.

Гипотеза гласит: космический вакуум может находиться в нестабильном состоянии, а распавшись, он образует пузырь истинного "вакуума", который будет расщепляться со скоростью света и уничтожит все на своем пути.

Для исследования угрожающего всему миру процесса применялась 5,564-кубитная квантовая система. Физики построили упрощенную модель Вселенной и закодировали ее, для этого они использовали компьютер D-Wave.

Исследование дало ученым возможность наблюдать за формированием и поведением пузырей "истинного" вакуума. Практические показатели совпали с теоретическими расчетами, а значит Вселенной действительно грозит страшный конец.

Физики же подчеркивают, что исследование не должно никого напугать, напротив оно открывает перед учеными новые возможности в для постижения космологии и квантовых вычислений, пишет Nature Physics.