В Госдуме решили создать "закрытый список" разрешенных имен

Депутаты Госдумы разработали новый законопроект, направленный на ограничение использования странных имен для детей.

"Надо защищать детей от того, что они могут стать Пельменями, Столами, Тумбочками", - категорично заявила в своем официальном телеграм-канале первый заместитель председателя думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Как сообщают "Известия", такой законопроект уже давно обсуждался, причем поначалу предполагалось запретить называть девочек мужскими именами, а мальчиков - женскими. Однако потом пришла идея создать "закрытый список" разрешенных имен. Буцкая сообщила, что как только такой список будет подготовлен, законопроект отправится на рассмотрение.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился в Минтруда России с инициативой разрешить несовершеннолетнему менять имя даже без разрешения родителей, если их травят. Он пояснил, что в учебном заведении ребенка могут обижать из-за того, что у него редкое или необычное имя. К тому же, отметил Даванков, в последние годы в стране пользуются большой популярностью такие имена, которые не очень привычны для соотечественников, но никак не запрещены. Однако они могут быть причиной травли в детском коллективе.